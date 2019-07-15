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Bakan Koca'dan 15 Temmuz mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:- "Yüzlerce şehit, binlerce gazi ve bir gecede çıplak ellerle tarihe el koyarak yıldızlaşan milyonlarca yürek, bir tek ay yıldızın istikbal ve istiklali içindi"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:43
Bakan Koca'dan 15 Temmuz mesajı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yüzlerce şehit, binlerce gazi ve bir gecede çıplak ellerle tarihe el koyarak yıldızlaşan milyonlarca yürek, bir tek ay yıldızın istikbal ve istiklali içindi." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, "Yüzlerce şehit, binlerce gazi ve bir gecede çıplak ellerle tarihe el koyarak yıldızlaşan milyonlarca yürek, bir tek ay yıldızın istikbal ve istiklali içindi. Minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:43
  1. 15 Temmuz
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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