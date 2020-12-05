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Korona Virüs Bakan Koca yüksek risk altındaki 4 ili açıkladı
Korona Virüs

Bakan Koca yüksek risk altındaki 4 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Hatay, Mersin ve Samsun'un yüksek risk altında olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 21:24:00 -
Bakan Koca yüksek risk altındaki 4 ili açıkladı

Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Kastamonu Valilerimiz, il Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında.

Son haftada Adana'da vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %79. Hatay'da artış %125, yoğun bakım doluluk oranı %86. Mersin'de artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74. Samsun'da artış %35, yoğun bakım doluluk oranı %81. Kastamonu'da artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74.

Risk kapımızda. Alışkanlıklarımıza teslim olmayalım. Kısıtlamaları fırsata çevirelim. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Mücadele birlikte kazanılır.

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