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Korona Virüs Bakan Koca 'Uzun süredir beklediğimiz gün geldi' diyerek müjdeyi verdi! 'Üç gün böyle sürerse...'
Korona Virüs

Bakan Koca 'Uzun süredir beklediğimiz gün geldi' diyerek müjdeyi verdi! 'Üç gün böyle sürerse...'

Sağlık Bakanlığı 22 Mayıs 2022 Pazar gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 22:39:00 - 2022-05-22 22:49:32
Bakan Koca 'Uzun süredir beklediğimiz gün geldi' diyerek müjdeyi verdi! 'Üç gün böyle sürerse...'

22 Mayıs 2022 Pazar gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Vaka sayısı binin altına düştü!

Buna göre; son 24 saatte 118 bin 852 test yapılırken, 905 yeni vaka tespit edildi. 5 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. Bin 19 hasta da iyileşti.

Bakan Koca'dan müjde geldi

Verilerin açıklanmasından sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" dedi.

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