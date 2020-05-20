Bakan Koca uyardı: Risk devam ediyor tedbirlere uyalım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınlayarak corona virüse karşı tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına Kelebek Etkisi denir. Vuhan’da ortaya çıkan Koronavirüs’ün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye’yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım."