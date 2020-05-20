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Korona Virüs

Bakan Koca uyardı: Risk devam ediyor tedbirlere uyalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınlayarak corona virüse karşı tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 02:23:00 -
Bakan Koca uyardı: Risk devam ediyor tedbirlere uyalım

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına Kelebek Etkisi denir. Vuhan’da ortaya çıkan Koronavirüs’ün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye’yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım."

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