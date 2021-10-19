  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Bakan Koca uyardı: Aşısız olmak kadar riskli
Korona Virüs

Bakan Koca uyardı: Aşısız olmak kadar riskli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların salgınla mücadelede umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini belirterek, "Yaygın aşılamayla şartlar değişecek. Dünya bu çıkış yoluna odaklanmış durumda" açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 09:20:00 -
Bakan Koca uyardı: Aşısız olmak kadar riskli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların salgınla mücadelede umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini vurguladı.

"Umutsuzluk da aşısız olmak gibi riskli"

Bakan Koca, "Umutsuzluk da aşısız olmak gibi riskli. Eğer umutsuz olursak, yapmamız gerekenleri yapma gücünü ve isteğini kendimizde bulamayız. Hem salgına karşı hem salgın ortamında süren hayatımızda. Yaygın aşılamayla şartlar değişecek. Dünya bu çıkış yoluna odaklanmış durumda. İyi akşamlar" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki ülke arasında vize kalktı! Türkiye bir ülkeye daha kimlikle seyahat edebilecek
Gündem

İki ülke arasında vize kalktı! Türkiye bir ülkeye daha kimlikle seyahat edebilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunduğu Angola ziyaretinin ardından iki ülke arasında seyahatlerde vize muafiyeti getirildi...
DAEŞ'in Şiilere yönelik saldırılarının ardından ulemadan açıklama: Mezhep savaşı çıkarmak istiyorlar
Dünya

DAEŞ'in Şiilere yönelik saldırılarının ardından ulemadan açıklama: Mezhep savaşı çıkarmak istiyorlar

Afganistan ulemaları, terör örgütü DAEŞ'in Şiilere yönelik saldırılarından endişe duyduğunu bildirdi.

Operasyon sinyali sonrası katil Esed'den teröristlere koruma kalkanı
Gündem

Operasyon sinyali sonrası katil Esed'den teröristlere koruma kalkanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası katil Esed rejiminin teröristleri korumak amacıyla Kuzey Halep'e çok sayıda asker v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay