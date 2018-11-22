Bakan Koca TÜSİAD heyetini kabul etti

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkan Yardımcısı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakan Koca, TÜSİAD Başkan Yardımcısı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle makamında bir araya geldi.

Görüşmede, sağlıkta inovasyon, kamu-özel iş birliği, ileri yaş turizmi, ilaç ve tıbbi cihazda yerelleşme gibi konular ele alındı.



