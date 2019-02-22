0553 313 94 23

Bakan Koca: “Türkiye’de grip hastası sayısı yüzde 20 azaldı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa’da özellikle Almanya ve Fransa’da etkili olan grip salgınının Türkiye için şu an bir risk oluşturmadığını söyledi.

22 Şubat 2019 Cuma 14:16
Bakan Koca: “Türkiye’de grip hastası sayısı yüzde 20 azaldı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa’da özellikle Almanya ve Fransa’da etkili olan grip salgınının Türkiye için şu an bir risk oluşturmadığını söyledi. Koca, “Türkiye’de geçen haftalara göre grip hastasının yüzde 20’ye yakın azaldığını söyleyebilirim” dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi inceleme ve ziyaret kapsamında Mersin’e geldi. Mersin ziyaretine 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi inşaatındaki incelemeyle başlayan Bakan Koca, daha sonra Mersin’e geçerek, Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti. Burada yaklaşık 1 saat kentteki sağlık yatırımları ve çalışmalarla ilgili brifing alan Koca, ardından gazetecilere açıklama yaptı. Bakanlığının ilk dönemlerinden bu yana illerde yapılan ve yapılacak sağlık yatırımlarını yerinde tespit ettiğini belirten Koca, bugün de Mersin’de yapılan yatırımları yerinde göreceğini söyledi.


İncelemelerde bulunduğu Tarsus ilçesinde inşaatı devam eden Tarsus Devlet Hastanesi’nin, Nisan 2018’de teslim alınarak yapımına başlandığını anımsatan Koca, inşaatın şu an yüzde 35 seviyesine geldiğini ifade etti. İnşaatın hızla devam ettiğini kaydeden Koca, ödenek sorunu olmadığını, 2020’nin Aralık ayında teslim edilmesi gereken hastanenin daha erken bitirilmesi için talimat verdiğini dile getirdi. 600 yataklı, 90 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin 71 bin metrekare arsa üzerine inşa edildiği bilgisini veren Koca, hastanenin bittiğinde Mersin genelinde önemli bir boşluğu dolduracağını vurguladı.



“Mersin’de 16 yılda 3 milyar liralık sağlık yatırımı yapıldı”


Mersin’de yapılan sağlık yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Koca, 16 yıllık AK Parti iktidarında Mersin’de yapılan toplam yatırım miktarının 32 milyar TL olduğunu ifade ederek, “Bunun 3 milyar lirası sağlıkla ilgili. Sağlıkla ilgili yatırımımızın, ilk açılan hastanelerimizden olan Mersin Şehir Hastanesi olduğunu söylemek istiyorum. Şehir Hastanesini de ziyaret edip, varsa eksiklerini tamamlamak üzere istişarede bulunacağız. Bin 300 yataklı, 375 bin metrekare kapalı alanlı bir şehir hastanesinden bahsediyoruz. Şehir hastanelerinin, özellikle bulundukları bölgenin sağlıkta zirve, en son noktada hizmet veren birer sağlık üssü olmalarını arzuluyoruz ve planlarımızı, çalışmalarımızı bu çerçevede şekillendiriyoruz. Özellikle Mersin Şehir Hastanesi’nin bu kimliğiyle her geçen gün ciddi bir boşluğu doldurduğunu, bundan sonraki süreçte eğitim araştırma ve özellikle üniversiteyle işbirliğiyle olabilecek daha nitelikli hizmetlerin yapılabilir olduğu bir hastane kimliğine dönmüş olacak” diye konuştu.


Şehir hastanelerinde özellikle doluluk oranları ve hasta sayısıyla ilgili yeterince hasta olmadığı yönünde bir takım iddialar olduğunu bildiklerine işaret eden Bakan Koca, “Mersin Şehir Hastanesi’nin toplam doluluk oranı yüzde 82, yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 96’larda. Günlük ortalama gelen hasta poliklinik sayısı ise 10 bin” ifadelerini kullandı.



“Bölgeyi bir sağlık üssü olarak planlamayı düşünüyoruz”


İlçelerdeki hastane yatırımlarına da değinen Koca, Mersin’in gelişimi ve ihtiyacı göz önüne alınarak Anamur’da 150 yataklı ve 25 metrekarelik alanda inşası devam eden devlet hastanesinde poliklinik hizmetlerinin gelecek ay başlayacağını söyledi. Mersin merkez Mezitli ilçesinde de arsa tahsisi yapılmış, plan ve projeleri devam eden bir hastane yapmayı da planladıklarını ifade eden Koca, 85 yataklı eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin tekrar faaliyete geçmesi yönünde talimat verdiğini açıkladı. Koca, “Mersin Şehir Hastanesi’nin yeni dönemde üniversitelerin de işbirliğiyle birlikte kullanımıyla bölgenin bir sağlık üssü olarak planlamayı ve sağlık turizminde de ciddi bir pay alacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede, geçen yıl sağlık turizminde önemli oranda hastanın geldiğini ama bundan sonraki süreçte gelen hastanın, 1,2 milyon liralık gelirin, 2019’da en az 5 katı kadar olması hedefini de arkadaşlarla konuştuk” dedi.



“Avrupa’da görülen grip salgını bizim için şu an bir risk oluşturmuyor”


Fransa’da 2 bin 800 kişinin yaşamını yitirdiği grip salgınının Türkiye’ye etkilerine ilişkin bir soru üzerine ise Bakan Koca, Türkiye’de benzer bir durumun olmadığını söyledi. Fransa’daki salgın ve ölüm haberlerini kendilerinin de medyadan öğrendiklerini belirten Koca, şunları söyledi: “Bizde benzer bir durum yok. Resmi bir açıklama almadık ama haberlerden gördüğümüz kadarıyla ciddi bir salgının olduğunu biliyoruz ve genelde 75 yaş üstü hastayı etkileyen bir grip. Bizde ise bu grip salgını, mevsimsel dönemleri olan ve özellikle bizde Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart gibi seyreden bir hastalık. 2009’da H1N1 salgını dünyada yaygın olmuştu, hayvanlardan insana geçme şekliyle, hatta ‘domuz gribi’ adını almıştı. Bu süreçte artık bu bizde çok az görülen, normalde mevsimsel ajanlardan bir ajan olarak görülen ve daha çok bizde H3N2 olarak gördüğümüz, bu anlamda geçen haftalara göre de grip hastasının yüzde 20’ye yakın azaldığını söyleyebilirim. Bizde giderek daha azalan ama Avrupa’da, Almanya ve Fransa’da halen etkisini gösteren bir salgın. Bizim için şu an bir risk oluşturmuyor.”



“Grip Eylem Planı devrede”


Bakanlık olarak Grip Eylem Planı’nın devrede olduğunu bildiren Koca, “Bu çerçevede, aile sağlığı merkezlerimizde hekim kontrolünde olmak şartıyla ücretsiz ilaç veriyoruz. Bu anlamda bir sorun yok” diye konuştu.


Sanatçı Yıldız Tilbe’nin, Sağlık Bakanlığı’ndan ücretsiz ilaç istediğinin anımsatılması üzerine de Koca, Tilbe’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Grip salgınıyla ilgili bir salgın olmadığını, bizde daha çok H3N2 ajanını olduğunu ve riskli olan hastaların hekim kontrolünde tavsiyesi olmak şartıyla aşı yaptırılabileceğini söylüyorum. Şu süreçte özellikle hastanelerimizde ve aile sağlığı merkezlerimizde grip ilacını, hekim uygun görüyorsa, her hasta için değil, riskli hastalar için söylüyorum, ücretsiz zaten biz veriyoruz. Yıldız Hanım, aile hekimine müracaat ederse oradan zaten ücretsiz alabilir. Ya da herhangi bir hekim reçeteye yazdığında geri ödeme kurumu da bunu ödüyor. Ama gripten korunmanın en önemli unsuru; elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı” ifadelerini kullandı.


Bakan Koca, Valilikteki açıklamasının ardından merkez Akdeniz ilçesinde de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:16
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu
    1. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu..
    2. Kürespor 18 haftadır puanla tanışamadı
    3. Okuma yazmadan önce kodlama öğretecekler
    4. Meram Belediyesporlu tekvandocu..
    5. CHP'de bir istifa daha!
    6. Bakan Soylu: "Dağlarda 700 terörist..
    7. İYİ Parti Belediye Başkan Adayı..
    8. Judo: Düsseldorf Grand Slam
    9. Konyaspor’da Yatabare sakatlandı
    10. Başkan Palancıoğlu AK Gençlerle
    11. Ordu’da belediye çalışanlarına deprem..
    12. “Clapper sinema ve televizyon..
    13. Yaya geçidinde halay çektiler
    14. ‘Boyun kütletme’ fıtık yapıyor
    15. İstanbul’da polis ekiplerinden ‘Kurt..
    16. Soylu'ya hakaret eden CHP'li hakkında..
    17. Antalyalı turizmci 2019’u fırsat yılı..
    18. Bayırköy’de yatırımlar devam ediyor
    19. Avrupa otomotiv pazarı 2019 yılı Ocak..
    20. Kahta’da, Mısır’daki 9 İdama Tepki
    21. 14. Koç Spor Fest Kış Oyunları
    22. İran'da cuma hutbelerinde ekonomi..
    23. Alkışlar Başkan Aktaş’a
    24. Rus resmi makamları açıkladı: ABD..
    25. Kremlin’den Venezuela açıklaması
    26. Başkan adayı Ulusoy: "Avcılar..
    27. Isparta’da kaçak avcılara 20 bin 150..
    28. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2018..
    29. ’Suçtan elde edilen mal varlığının..
    30. Başkan Çelik’e 3 mahalleden tam destek
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...