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Gündem

Bakan Koca sert tepki göstermişti... Büyük infiale neden olan Acun Ilıcalı'dan cevap!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, televizyon programının finalinde koronavirüse davetiye çıkaran Acun Ilıcalı'ya tepki göstermişti. Kamuoyunda büyük infiale neden olan Acun Ilıcalı, Bakan Koca'ya cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 08:58:00 -
Bakan Koca sert tepki göstermişti... Büyük infiale neden olan Acun Ilıcalı'dan cevap!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yapılan Survivor 2020 finalinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmamasına yönelik açıklama yapmıştı. Bakan Koca, "SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Acun'dan cevap

Sosyal medyada binlerce tepki mesajı gönderilen Acun Ilıcalı, Bakan Koca'ya Twitter hesabından cevap verdi. Ilıcalı, "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın." diye yazdı.

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