Bakan Koca, Şehir Hastanesi’nde hastaları ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti. Burada hastaneyle ilgili yetkililerden bilgi alan Koca, daha sonra hastaları odalarında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sabah saatlerinde kente gelen Bakan Koca, ilk olarak Tarsus’ta yapımı devam eden devlet hastanesinin inşaatını inceledi. Ardından Mersin Valiliğine geçen Koca, burada brifing aldı.

Daha sonra merkez Akdeniz ilçesinde bulunan esnafı gezen Bakan Koca, vatandaşlarla sohbet edip, çocuklara hediye verdi.

Mersin Şehir Hastanesi’ne geçen Bakan Koca, burada da yetkililerden hastane hakkında bilgi aldı. Ardından hastanede yatan bazı hastaları odalarında ziyaret eden Bakan Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretlerde ayrıca Bakan Koca, hastalara çiçek ve hediyeler verdi.