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Bakan Koca: "Şehir hastaneleri ile sağlıkta geldiğimiz noktayı taçlandırmak istiyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta dönüşümde önemli bir mesafe kat edildiğini belirterek, “Son dönem özellikle şehir hastaneleri ile sağlıkta geldiğimiz noktayı taçlandırmak istiyoruz" dedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:52
Bakan Koca: "Şehir hastaneleri ile sağlıkta geldiğimiz noktayı taçlandırmak istiyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta dönüşümde önemli bir mesafe kat edildiğini belirterek, “Son dönem özellikle şehir hastaneleri ile sağlıkta geldiğimiz noktayı taçlandırmak istiyoruz" dedi.


Erbaa ilçesinde 150 yataklı Devlet Hastanesinin açılışı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımıyla yapıldı. Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde 2016 yılında 41 milyon 250 bin lira bedelle yapımına başlanan 150 yataklı Erbaa Devlet Hastanesinin açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, AK Parti Grupbaşkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin ile Tokat Valisi Ozan Balcı’nın konuşmasının ardından kürsüye gelen Bakan Koca, törende konuşma yaptı. Sağlık Bakanlığı olarak, halkın sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye’yi hedeflemekte olduklarını ifade eden Bakan Koca, “82 milyon vatandaşımızın hakkaniyetli, kaliteli, nitelikli, sürdürülebilir sağlık hizmetine kavuşabilmesi ana hedefimiz olacaktır. Bugün bu ilçe hastanelerimizden en yenisi olan Erbaa Devlet Hastanemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hastanemizin şifa dağıtan bir kapı olması temennisi ile hepinize sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.


Bakan Koca, sağlıkta dönüşümde önemli bir mesafe kat edildiğini belirterek, “Son dönem özellikle şehir hastaneleri ile sağlıkta geldiğimiz noktayı taçlandırmak istiyoruz. 9. Hastanemizi geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımları ile açtık. Biz yeni dönemde özellikle şehir hastanelerimizi bulundukları bölgede son nokta anlamında hizmet veren özellikle hastanın başka sağlık kuruluşuna sevk edilmediği ve üniversite işbirliği ile faaliyet gösteren hizmet eden araştırmanın klinik çalışmalarında zirvede yapılabilir olduğu bir sağlık kuruluşu olarak hedefliyoruz. Bu çerçevede baktığımızda Tokat’ımız içinde benzer şekilde fonksiyonu ile şehir hastanesi fonksiyonunda işlev görecek bir bölge hastanesine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından dualarla hastanenin açılışı kurdele kesilerek yapıldı. Açılışın ardından Bakan Koca, hastanede incelemelerde bulunarak hastaları ziyaret etti. Çocuk servisinde tedavi gören minik çocukları ziyaret eden Bakan Koca, oyuncak hediye ederek aileleri ile sohbet etti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:52
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