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Korona Virüs Bakan Koca paylaştı! İşte güncel koronavirüs vaka haritası
Korona Virüs

Bakan Koca paylaştı! İşte güncel koronavirüs vaka haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka haritasını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 11:42:00 -
Bakan Koca paylaştı! İşte güncel koronavirüs vaka haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım" açıklamasında bulundu.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.

En çok vaka görülen iller

Haftalık verilere göre Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Bakan Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı.

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