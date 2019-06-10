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Bakan Fahrettin Koca, Nuri Pakdil'i hastanede ziyaret etti

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yürüyüş yaptığı esnada düşmesi nedeniyle kalça kemiği kırılan yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:11

Kahramanmaraş’ta yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiği kırılan yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil, bu sabah ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Ankara Valisi Vasip Şahinise Pakdil’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

Bakan Koca, ziyaret esnasında Pakdil'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakdil'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık durumu iyi

Gün içinde ameliyata alınacak olan Pakdil’in genel sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:11
  1. Kahramanmaraş
  2. Nuri Pakdil
  3. Ankara Şehir Hastanesi
  4. ambulans uçak
  5. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
  6. Ankara Valisi Vasip Şahin
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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