Bakan Fahrettin Koca, Nuri Pakdil'i hastanede ziyaret etti

Kahramanmaraş’ta yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiği kırılan yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil, bu sabah ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Ankara Valisi Vasip Şahinise Pakdil’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

Bakan Koca, ziyaret esnasında Pakdil'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakdil'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık durumu iyi

Gün içinde ameliyata alınacak olan Pakdil’in genel sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.