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Korona Virüs Bakan Koca: Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkacak
Korona Virüs

Bakan Koca: Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Kovid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:52:00 -
Bakan Koca: Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkacak

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, üzerinde Ülkü Tamer’in bir şiirinden “İçime çektiğim hava değil, gökyüzüdür” dizesinin yazılı olduğu fotoğraf paylaştı. Koca, “Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Kovid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için sağ olun” açıklamasında bulundu.

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