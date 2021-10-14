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Gündem Bakan Koca korkutan sayısı açıklayıp uyardı
Gündem

Bakan Koca korkutan sayısı açıklayıp uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif koronavirüs vakalarının yüzde 40'ının, 23 yaş altı kişilerden oluştuğunu söyledi. Koca, vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 08:01:00 - 2021-10-14 08:01:31
Bakan Koca korkutan sayısı açıklayıp uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının, 23 yaş altı kişilerden oluştuğunu hatırlatarak, vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın, Çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı? Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere: Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım." ifadelerini kullandı.

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