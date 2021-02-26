Bakan Koca iyi haberi verdi! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor

Türkiye genelinde koronavirüs salgını sebebiyle 30 Kasım 2020 tarihinde açıklanan koronavirüs kısıtlamaları kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasaklarına eklemeler yapıldı. 20 Kasım 2020'de uygulanmaya başlayan yasaklara ek olarak 65 yaş ve üstü vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaları kısıtlandı. İşte merak edilen haberin detayları…

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısından sonra koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İkinci aşıyı olduktan 2 hafta sonra 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı ile diğer kısıtlamaların olduğu illerde aşısını olan vatandaşlar için kararlar verilebilir. Normalleşmede buna bakılacak." açıklamasında bulundu.