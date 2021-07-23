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Korona Virüs Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı
Korona Virüs

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 09:41:00 -
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. 

Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın” dedi.

 

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