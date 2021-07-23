Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı.

Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın” dedi.