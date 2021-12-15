Bakan Koca il il vaka haritasını paylaştı! İşte Türkiye'nin karnesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." sözleriyle son il il vaka haritasını paylaştı.

100 binde vaka sayısını paylaştı

Bakan Koca, illerimizde 100 binde görülen vaka sayısını da paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.

En çok artış Çanakkale, en az artış Van

Tabloya göre 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında 100 binde en çok vaka görülen ilimiz Çanakkale oldu. 100 binde en az vaka görülen ilimiz ise 6,35 ile Van oldu.