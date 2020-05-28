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Korona Virüs

Bakan Koca Hopkins verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hopkins üniversitesi tarafından yayınlanan koronavirüs ölüm oranlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:03:00 -
Bakan Koca Hopkins verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, "Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9.

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