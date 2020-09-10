Bakan Koca hastanelerin yoğun bakım doluluk oranını açıkladı!

Koronavirüs tedbirlerini denetlemek amacıyla Van'da incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Son dönemde artan koronavirüs vaka sayıları yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Ortaya çıkan sonuçlarda vaka sayılarının en çok Anadolu illerinde arttığı görüldü.

Özellikle başkent Ankara başta olmak üzere Anadolu illerindeki vaka sayıları İstanbul'u ikiye katladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısının yüksek olduğu Van başta olmak üzere Doğu illerinde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van, Muş, Hakkari ve Bitlis’ten sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Türkiye genelinde baktığımızda yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım yüzde 67" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Koca'ın açıklamalarından satırbaşları;

Bölgedeki son durumu merkeze yatırdık. Van'ı merkez alarak Bitlis, Muş, Hakkari'deki sağlık hizmetlerini detaylarıyla değerlendirdik. Aldığımız kararları ve bu illerimiz hakkında önemli haberleri sizlerle paylaşacağım.

Alınan sıkı önlemler sayesinde vaka sayısını azaltmaya başlamıştık. Kısıtlamaları katı şekilde sürdürmek hiçbir ülkede mümkün olmamıştır.

Bugün Van'ı merkez alarak Bitlis, Muş ve Hakkari illerimizi değerlendirdik. Bu 4 ilimizle ilgili detayları paylaşmak istiyorum.

Van'da son hafta yüzde 17 oranında artı yaşandı. Muş'ta son haftada yüzde 8 azalma olarak görüldü. Hakkari'de son haftada sabit kaldı. Bitlis'te son hafta sabit kaldık.

4 ilimizde 65 yaş üstüne baktığımızda Van'da 4 kat, diğer üç ilde 3 kat olduğunu gördük. Büyüklerimizi koruma konusunda çok daha fazla çaba göstermeliyiz.

Türkiye genelinde baktığımızda yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım yüzde 67. Bu anlamda herhangi bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Öncelikli hedefimiz hasta artışını durdurmaktır.

Van'da salgın başında 80 olan ekip sayımızı 128'e yükselttik. Bugün filyasyon ekip sayımız 150 ekibe ulaşacak. Bitlis'te filyasyon 90, Hakkari'de 65'e, Muş'ta 50 ekibe çıkardık. Van'da temaslılara ulaşma süremiz 17 saate kadar düştü. Bölgede hasta sayıları artış halen devam etmektedir. İllerde filyasyon için adresinde bulunamayanların oranı yüzde 9,2. Temaslı ve şüphelilerin kendilerini izole etmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bir tek hasta kalmayıncaya kadar birlikte mücadeleye devam edeceğiz.

75 yataklı Başkale Devlet Hastanesi projeleri bu yıl içinde tamamlanarak inşaatına başlanmış olacak. Hasköy Devlet Hastanemizin ilavesini yaptık. Muş merkezde 500 yataklı eğitim araştırma hastanemizi yatırım programına aldık. Hakkari'de Derecik İlçe Hastanemizi bu yıl hizmete alacağız. Yüksekova'da ağız diş sağlığı merkezini yatırım programımıza aldık. Hakkari'de 100 yataklı ek bina için hasta tashih süreci tamamlandı. Bitlis'te 50 yataklı Anafem tesisimizi açmış olacağız.

Asıl görev vatandaşlarımıza düşmektedir. Temizlik, maske, mesafe tedbirlerine uyduğumuz ölçüde virüs etkisiz kalacak, tehdit olmaktan çıkacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum.

Vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyorum. En fazla riske maruz kalanlar sağlık personelimiz. Mücadele esnasında çok sayıda hastalarımız oldu, kayıplarımız oldu. Bu fedakarlıkların, dikkatsizliğe feda edilmesini bekleyemeyiz. Vatandaşlarımızın ihmalleri bizi çok üzüyor. Lütfen tedbirler noktasında dikkatli olalım.

Bu yıl dünyada grip aşısına eğilim ve talebin daha fazla olduğunu görüyoruz. Dünyada üretim yapan firmaların sayısı belli. Dünyada bu kapasite bu yıl yüzde 20 oranında artıyor. Ama talep bundan çok öte.

İstanbul'da yeni bir pandemi hastanesi ihtiyacı olmadığını söyleyebilirim.

Almanya'daki çalışma Pfizer'ın çalışması. Bu çalışmasıyla ilgili faz3 çalışmasına kadar gelmiş oldular. Bu faz3 çalışması Türkiye'de de başlandı. Türkiye'de 10'a yakın üniversitemiz bu çalışmayı bakanlığımızın izin vermesiyle başlatmış oldu. Çin'de aşıyla ilgili dosyası aşı bilim kurulu tarafından yeterli görülen, faz1 faz2 çalışmaları yapılıp uygun görülen, faz3 çalışması için de müracaat edildi. Bakanlık olarak da izin verdik. Yine 10 merkezde faz 3 çalışması başlamış oldu.