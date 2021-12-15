Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte vaka sayısı en çok artan iller
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık arasında 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam koronavirüs haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." sözleriyle son il il vaka haritasını paylaştı.
Vaka sayısı en çok artan 10 il
27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane.