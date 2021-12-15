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Korona Virüs Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte vaka sayısı en çok artan iller
Korona Virüs

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte vaka sayısı en çok artan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık arasında 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam koronavirüs haritasını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 10:52:00 -
Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte vaka sayısı en çok artan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." sözleriyle son il il vaka haritasını paylaştı.


Vaka sayısı en çok artan 10 il

27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane.

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