Bakan Koca 'Hadi Özışık'ın ihanetini detayları ile anlattı!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, firari mafya lideri Sedat Peker'in İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık ile yaptığı görüşmeyi ifşa etmesini değerlendirdi. Bakan Soylu canlı yayında Hai Özışık'ın kendisine attığı mesajı okudu.

Hadi Özışık'ın mesajı şöyle:

"Seni Sedat Peker'e sattım öyle mi? Ben dostlarımı satmam. Ama seninle ilgili bin tane iftira atan adama, benimle ilgili ölümüne inandın ve beni sattın. Ben bu adamla ilgili seninle hiç konuşmadığım halde seni satmış oldum. Öyle mi?"

Görüşmeyi Peker yayımlamıştı

Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk olan İnternet Haber Grup Başkanı Hadi Özışık, Sedat Peker ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşananlar da bir dahilinin olmadığını belirterek, "Eğer bu iddialar doğruysa; namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim, alçağım." demişti. Özdemir'in canlı yayını bittikten yaklaşık yarım saat sonra ise BAE'ye sığınan firari mafya lideri Sedat Peker, twitter hesabından Hadi Özışık ile arasındaki görüntülü görüşmeyi ifşa etti.

İfşa edilen video!

İfşa edilen videoda, 'Namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim, alçağım' sözlerinin sahibi Özışık ile Sedat Peker arasında şu konuşma gerçekleşiyordu:

Hadi Özışık: Ağabey, gözünü seveyim. Benim ismimi neden geçirdin orada.

Sedat Peker: Ağabey, namussuzluk yaptılar.

Hadi Özışık: Ağabey, benim isimimim sen de saklı kalması lazım.

Sedat Peker: Sen olayın şahidisin be ağabey.

Hadi Özışık: Öyle de ağabey, sadece Süleyman Soylu değil. Yarın Hadi Özışık da bütün medyada çalkalanır. Hadi'yi sen hedef yaptın şu anda.

Sedat Peker: Ağabey, sen Süleyman beyle görüşmeye gidiyorsun. Ben o şekilde anlattım. Sen beni dinlememişsin.

Basit bir özür yazısı ile yeminlerini yuttu!

Firari mafya lideri Sedat'ın şamarını yiyen Hadi Özışık, 'Namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim, alçağım' sözlerini basit bir özür yazısı ile geciktirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu. Özışık'ın evi ve ofisi polis tarafından arandı. Yorumculuk yaptığı televizyon kanalları tarafından tüm görevlerine son verildi.