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Sağlık Bakan Koca günlük koronavirüs verileri paylaştı
Sağlık

Bakan Koca günlük koronavirüs verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaşarak kritik uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 19:41:00 - 2020-11-09 19:55:48
Bakan Koca günlük koronavirüs verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı.

Bakan Koca maske hatırlatmasını yineledi

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2 bin 576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayarak maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın." dedi.

Vaka sayısında düne göre artış var

Dün 141 bin 944 test yapılırken bugün yapılan test sayısı ise 145 bin 411'e yükseldi. Hasta sayısı düne göre 60 kişi artarak 2 bin 576'ya yükselirken, son 24 saatte 85 hasta hayatını kaybetti. Bugünkü verilerle birlikte; yapılan toplam test sayısı 15 milyon 273 bin 222, hasta sayısı 396 bin 831, toplam vefat sayısı 10 bin 972, ağır hasta sayısı 2 bin 867, iyileşen hasta sayısı ise 340 bin 286 oldu.

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