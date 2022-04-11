  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Bakan Koca: Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz
Korona Virüs

Bakan Koca: Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs vaka sayısını açıkladığı paylaşımda, ''Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz. Bugünkü vaka sayısı: 5.609.'' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 00:43:00 - 2022-04-11 00:48:32
Bakan Koca: Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşen vakaların ardından sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı.

Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı.

Bakan Koca, düşen vakaların ardından sosyal medya hesabından koronavirüsün sonunun geldiğini işaret eden bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca'dan espirili paylaşım

Sosyal medya hesabından son tablodaki vaka sayısını paylaşan Bakan Koca, ''Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz. Bugünkü vaka sayısı: 5.609.'' ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay