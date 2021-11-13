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Korona Virüs Bakan Koca, en çok vaka artışı yaşanan illeri açıkladı! Hepsinin mavi olması dikkat çekti
Korona Virüs

Bakan Koca, en çok vaka artışı yaşanan illeri açıkladı! Hepsinin mavi olması dikkat çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarında bir haftada en çok artışın yaşandığı illeri açıkladı. 30 Ekim-5 Kasım haftasında en çok vaka artışı yaşayan illerin çift doz aşılıların yüksek olduğu mavi kategoride olması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 19:32:00 - 2021-11-13 19:49:16
Bakan Koca, en çok vaka artışı yaşanan illeri açıkladı! Hepsinin mavi olması dikkat çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca 30 Ekim-5 Kasım haftasını kapsayan il bazındaki koronavirüs vakalarını paylaşarak her hafta İnsidans haritasından bu verilere ulaşılabileceğini aktardı.

Bakan Koca 30 Ekim-5 Kasım il bazında haftalık vaka sayılarını paylaştığı gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

Bakan Koca'nın paylaşımına göre 30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artışa geçen 10 il arasında Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun yer aldı.

Koca en çok artış yaşanan illeri: "30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun" şeklinde açıkladı.

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu. Haritada Zonguldak 444,52, Yalova 499,55, Ordu 487,92, Tokat 433,01, Bolu 420,26 vaka oranları ile dikkat çeken iller oldu.

 

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