0553 313 94 23

Bakan Koca, Editör Masası'na konuk oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (2)- "Bölgemizde ve dünyada sağlık turizmi pastasından ciddi bir pay almak için son noktadaki şehir hastanelerinin önemli olduğunu düşünüyorum"- "Yeni dönemde birden fazla üniversiteyle iş birliği ve birlikte kullanım protokolü yapılabilir"- "Türkiye'yi sağlık üssü, sağlık markası yapmak istiyoruz. Şehir hastaneleriyle de sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz"

28 Mart 2019 Perşembe 11:41
Bakan Koca, Editör Masası'na konuk oldu

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bölgemizde ve dünyada sağlık turizmi pastasından ciddi bir pay almak için son noktadaki şehir hastanelerinin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Koca, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Sağlıkta her geçen gün önemli mesafeler alındığını belirten Koca, "Türkiye'yi sağlık üssü, sağlık markası yapmak istiyoruz. Şehir hastaneleriyle de sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Koca, şehir hastanelerinden 22'sinin ihalesinin yapıldığını, 9'uncusunun da Ankara'da Bilkent'te açıldığını anımsattı.

Ankara Şehir Hastanesinin dünyanın üçüncü, Avrupa'nın da en büyük hastanesi olduğuna dikkati çeken Koca, 3 bin 711 yatak bulunan hastanenin, 1 milyon 315 bin metrekare kapalı alanı olduğunu söyledi. Bu kompleksin 8 dal hastanesinden oluştuğunu anlatan Koca, şehir hastanelerinin hizmetin son noktada alındığı, tetkik, tahlil, görüntüleme ve benzeri alanlarda en üst düzeyde hizmetin verildiği, hastanın başka bir hastaneye sevk edilmediği hastaneler olarak kurgulandığını kaydetti.

Koca, bu hastanelerin bütün disiplinleriyle, teknolojisiyle, fiziki yapısıyla, insan kaynağıyla üst noktada hizmet veren hastaneler olduğuna dikkati çekti.

Birden fazla hastane yapı0sı olan bütün şehir hastanelerinin üniversiteler hastanesi olarak planlandığını, bununla ilgili kararname yayımlandığını belirten Koca, "Bu kararnameyle daha önce bir üniversiteyle iş birliği, birlikte kullanım protokolü yapılabilirdi. Yeni dönemde birden fazla üniversiteyle iş birliği veya birlikte kullanım protokolü yapılabilir." diye konuştu.

- "Ülkeyi sağlık üssü haline getirmede önemli bir unsur olacak"

Koca, şehir hastanelerini markalaşan bir sürece doğru götürmek istediklerini bildirdi. Şehir hastanelerinin yönetiminin klasik hastanelerden farklı kılındığını ve bununla ilgili kararname yayımlandığını anlatan Koca, bu hastanelerin tepede koordinatörün ve başhekimin, altında mali ve idari direktörlerin, başhekim yardımcılarının sayısının gerektiğinde 10'a kadar çıkabildiği, her dal hastanesinin birer başhekiminin bulunduğu bir yapı olduğunu anlattı.

Ankara Şehir Hastanesinin 8 dal hastanesinden oluştuğuna, 8 başhekim ve koordinatör başhekim şeklinde bir yönetimin bulunduğuna işaret eden Koca, "Önümüzdeki dönemde şehir hastanelerini sadece kamu ve özel iş birliğiyle yapılan hastaneler olarak da planlamak istemiyoruz. Yeni dönemde özellikle bulundukları bölgede son noktada hizmet verebilir olduğunu bildiğimiz, fiziki şartlarıyla, teknik alt yapısıyla, insan kaynağıyla yeterli olan ve bulunduğu bölgede hastayı başka bir yere sevk etmediğimiz yapıları şehir hastanesi olarak planlayacağız, dönüştüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, şehir hastanelerinin, hastanın "şehir hastanesinde sorunum çözüldü" dediği hastaneler olmasını istediklerini dile getirdi.

Bakan Koca, "Mümkün mertebe gittiği hastanede hastanın sevk edilmediği, hizmetin orada son noktada verilebilir olduğu bir hastane olsun istiyoruz. Ülkeyi her geçen gün sağlık üssü haline getirmede önemli bir unsur olacak. Sağlık turizminde geldiğimiz ciddi bir nokta var. Bölgemizde ve dünyada sağlık turizmi pastasından ciddi bir pay almak için son noktadaki şehir hastanelerinin yapısının önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:41
  1. Anadolu Ajansı
  2. Editör Masası
  3. Fahrettin Koca

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis uyarıyor! Aman dikkat kapı altından böyle su geliyorsa...
    1. Polis uyarıyor! Aman dikkat kapı..
    2. Yoğun bakımda tecrübe önemli
    3. Guatemala'da kamyon otoyolda en az 30..
    4. Ayşen Zeybekci: "Oyunuza ve sandığa..
    5. Hırsız, caminin musluklarını çalarken..
    6. Ömer Günel mitinglerine Davutlar’da..
    7. Trabzonspor'da Antalyaspor maçı..
    8. Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    9. Yıldızgörer, Mersinlileri oy..
    10. Bakan Kurum’dan Başkan Adayı Yıldız’ın..
    11. Türkiye'den hareket eden Palau..
    12. İçişleri Bakanı Soylu’ya Yenikent’te..
    13. Mehmet Tosun’un mitingi yoğun ilgi..
    14. Adana’da içme suyu yüzde 20 ucuzluyor
    15. Görme engelliler için kitap okudular
    16. Başkan Akkaya’dan OSB’ye 2 yeni..
    17. Şahin: "Atakum kültür sanatın merkezi..
    18. 54 yaşında okuma yazma öğrendi
    19. Kütahya geçen yıl 22 bin 582 kişi göç..
    20. Kütahya’da 5 bin fidan dağıtıldı
    21. Anadolu’dan New York’a kaçırılan..
    22. Uzman Doktor İhsan Dinçer Soyer: “Kene..
    23. Mardin’de köpeğe katarakt ameliyatı..
    24. Pazarlar Belediyesi’nden çevre dostu..
    25. Çocuklara Büyükşehir koruması
    26. Aydın ASKİ’den sayaç okuma açıklaması
    27. Başkan Adayı Yıldız:"Sanatın kalbi..
    28. Gediz Fen Lisesi öğrencilerinden köy..
    29. Olimpia Milano Fenerbahçe Beko..
    30. Öncü Rus kozmonot Bıkovskiy yaşamını..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi