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Bakan Koca, Editör Masası'na konuk oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (1)- "(31 Mart yerel seçimi) Hem e-raporu almış yatağa bağlı hastalar için evinde mobil sandığı hem de hastanede yatan ya da evde bakım hizmeti alan ama mobilize edilebilecek hastayı taşıyacak sistemi planladık"- "Bu seçimin normal, basit bir seçim olmadığını, 31 Mart'ın tarihi sorumluluk gerektiren bir seçim olduğunu düşünüyorum" - "Deniz Baykal'ı dün ziyaret ettim, 1 Nisan itibarıyla taburcu edilerek Antalya'ya kendi evine gitmiş olacak"

28 Mart 2019 Perşembe 10:55
Bakan Koca, Editör Masası'na konuk oldu

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart yerel seçimlerinde mobil sağlık sistemiyle evde bakılan hastaların oy kullanabilirliğiyle ilgili herhangi bir sorun yaşanmayacağını belirterek, "Hem e-raporu almış yatağa bağlı hastalar için evinde mobil sandığı hem de hastanede yatan ya da evde bakım hizmeti alan ama mobilize edilebilecek hastayı taşıyacak sistemi planladık." dedi.

Koca, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"31 Mart yerel seçimiyle ilgili düşünceleri" sorulan Koca, yoğun il ziyaretleri gerçekleştirdiğini, çok sayıda açılış yaptığını, sadece İstanbul'da dört hastaneyi hizmete soktuklarını anlattı.

Vatandaşta ciddi bir heyecan olduğunu belirten Koca, "Bu seçimin normal, basit bir seçim olmadığını, 31 Mart'ın tarihi sorumluluk gerektiren bir seçim olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Koca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında 2023 yılına kadar bir seçim olmayacağına işaret ederek, bu süreçte Türkiye'nin bugüne kadar yapamadıklarını daha hızlı yapacak, hedef odaklı, pratik bir icraat dönemi geçireceğini dile getirdi.

Bu anlamda 31 Mart'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ciddi katkı sağlayan, güç, enerji veren bir seçim olacağına inandığını vurgulayan Koca, "Bu seçimin, hem ülkede istikrar ve güven, hem de kültürel ve gönül coğrafyamız ile dünyada istikrar anlamında son derece önemli olduğunu düşünüyorum. 31 Mart'ın güçlü, lider Türkiye'yi pekiştiren bir seçim olmasını diliyorum." diye konuştu.

- "Baykal'ın sağlığı son derece iyi"

"CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumunun" sorulduğu Bakan Koca, "Kendilerini dün ziyaret ettim. 1 Nisan itibariyle taburcu edilerek Antalya'ya kendi evine gitmiş olacak. Biz, bu süreçte kendilerini memnun edecek ve tedavisini en iyi şartlarda yapabilecek ortamı hazırlama gayreti içinde olduk. Önümüzdeki dönemde de evde bu anlamda yine sağlığıyla ilgili rehabilitasyon benzeri süreçte yakın ilişki ve iletişim içinde olacağız." yanıtını verdi.

Koca, Sağlık Bakanlığı olarak üzerlerine düşen her şeyi yapma gayreti içinde olacaklarının altını çizerek, Baykal'ın genel durumunun, sağlığının, psikolojisinin son derece iyi olduğunu söyledi.

"Baykal ile görüşmesinin" sorulduğu Bakan Koca, "Türkiye'nin geleceğini takip ettiğini, gündemi yakinen bildiğini ve gelecekten umutlu olduğunu gördüm." karşılığını verdi.

- "Hastaları taşıyacağız"

Koca, "Yatağa bağımlı, evde bakım hizmeti alan hastaların oy kullanabilmesi için bu seçimde ne tür önlemler alındı?" sorusu üzerine, bununla ilgili ocak ayında bir genelge yayımladıklarını hatırlattı.

Aile hekimliği üzerinden e-rapor ile verdikleri raporun 50 bin kişiye ulaştığını belirten Koca, 24 Haziran seçimlerinde rapor alanların raporlarının uzatıldığını söyledi.

Mobil sağlık sistemiyle evde bakılan hastaların oy kullanabilirliğiyle ilgili herhangi bir sorun yaşanmayacağının altını çizen Bakan Koca, "Hem e-raporu almış yatağa bağlı hastalar için evinde mobil sandığı hem de hastanede yatan ya da evde bakım hizmeti alan ama mobilize edilebilecek hastayı taşıyacak sistemi planladık." dedi.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:55
  1. Anadolu Ajansı
  2. Editör Masası
  3. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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