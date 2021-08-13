Bakan Koca duyurdu: Yüzde 70'i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında toplumsal aşılamaya ve risk seviyesi düşen illere ilişkin bilgileri paylaştı.

Koca, "Isparta, mavi kategoriye geçen yeni ilimiz. İlk doz aşılanma oranı %75'in üzerinde. Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22'ye yükseldi. MALATYA 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65'in üstüne çıktı. Covid-19 Risk Haritasında bu ilimizin rengi Turuncu yerine Sarı. SİİRT VE IĞDIR, %55'in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. SİİRT VE IĞDIR Turuncu iller arasında" dedi.

Bakan Koca, 18 yaş üstü nüfusta en az bir doz aşı yaptıranların oranının yüzde 70'i geçtiğini açıkladı.