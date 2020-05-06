Bakan Koca duyurdu! Sudan’da tedavi edilmeyen Türk vatandaşı yurda getirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sudan’da koronavirüs teşhisi konulmasına rağmen tedavi edilmeyen Türk vatandaşının yurda getirildiğini açıkladı.
Kuzey Afrika ülkesi Sudan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan, buna rağmen tedavi edilmeyen Türk vatandaşı, ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi.
Türkiye’nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarına kayıtsız kalamayacağını gösteren bu gelişmeyi ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
“Dünyanın her yerinde vatandaşımızın yanındayız”
Konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından duyuran Bakan Koca, “Sudan'ın başkenti Hartum'da, Koronavirüs tanısı konan, solunum güçlüğüne rağmen hastanede tedavi edilmeyip, evine gönderilen 55 yaşındaki vatandaşımız Mehmet Hanefi Aydın’ı Türkiye’ye getirdik. Şu anda yoğun bakımda. Salgına karşı, dünyanın her yerinde vatandaşımızın yanındayız.” ifadelerini kullandı.