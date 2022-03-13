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Korona Virüs Bakan Koca duyurdu! İşte il il haftalık vaka sayıları
Korona Virüs

Bakan Koca duyurdu! İşte il il haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Şubat- 4 Mart'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 19:00:00 -
Bakan Koca duyurdu! İşte il il haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 26 Şubat-4 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını açıkladı.

Koca, söz konusu paylaşımında, "26 Şubat-4 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan 26 Şubat-4 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 522,38, Ankara'da 916,03, İzmir'de 456,19 oldu.

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