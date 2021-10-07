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Korona Virüs Bakan Koca duyurdu: Dünyada 7'nci sıradayız
Korona Virüs

Bakan Koca duyurdu: Dünyada 7'nci sıradayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin, koronavirüse karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında tüm dünyada 7'inci sırada yer aldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 22:22:00 -
Bakan Koca duyurdu: Dünyada 7'nci sıradayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısına yer vererek, "Dün 236, bugün 217. Her gün, birbirinden çok farklı hayat hikayeleri son buluyor. Covid-19 kaynaklı, önlenebilir sebeplere bağlı ölüme karşı duyarlı olalım. Tedbirlere uyup, aşımızı olarak kendi hayatımızı ve başkalarını koruyalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, bir başka paylaşımında, Türkiye'nin Kovid-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında tüm dünyada 7. sırada olduğunu belirterek, bu başarının nedenlerinden birinin sağlık çalışanlarının içten ve eşsiz çabası olduğunu kaydetti.

Koca mesajında, sağlık çalışanlarının aşı konusundaki gayretlerini gösteren bir videoya da yer verdi. Videoda, Samsun İl Sağlık Müdürlüğünde Tıbbi Sekreter Emel Küçükoğlu'nun vatandaşlarla aşı konusunda yaptığı telefon görüşmeleri yer aldı. Küçükoğlu, yaklaşık 5 bin kişiyle görüştüğünü bunlardan 2 bine yakınını ikna ettiğini dile getirdi.

Mavi il sayısı 25 oldu

Öte yandan Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının, Ankara'da da yüzde 75'i geçtiğini, haritada mavi il sayısının 25'e ulaştığını bildirdi.

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