Bakan Koca duyurdu: Dünya rekoru kırıldı! Türkiye birinci sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan aşılma ile dünya genelinde her 1 milyon kişide günlük en yüksek aşılama sayısına ulaşıldığını belirtti. Ayrıca Bakan Koca, bugünü işaret ederek, "Daha da iyi bir sonuç bekleyin" notunu düştü.

Dün aşılamada dünya genelinde rekor kırıldığını açıklayan Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;

Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin.