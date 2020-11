Bakan Koca dijital hastane sayısını açıkladı

Dijital hastane, e-sağlık, sağlıkta akıllı sistemler ve teknolojiler, sağlık bilişimi alanında ileri uygulamalar, yapay zekâ ve yeni teknolojilerin ele alındığı 11-13 Kasım tarihleri arasında düzenlenen HIMMS 20 Eurosia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı’nın açılışına video konferans yöntemiyle katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin, ABD'den sonra dünyada en çok dijital hastaneye sahip olan ülke konumunda olduğunu söyledi. Konuşmasında bu yılki hedeflerin neredeyse tek bir gündem çevresinde toplandığını belirten Koca, "31 Aralık 2019'tan itibaren farklı bir dünyaya uyandık. Bundan sonra normlarımız da normallerimiz de bu farklı dünyaya göre değişecek. İnsanlık, tarih boyunca pek çok doğal afeti, kıtlığı, kuraklığı, salgın hastalıkları atlattı. İklim değişikliğinin etkilerini yaşadı. Ancak her durumdan daha da güçlenerek çıktı" dedi.



KENDİ BAŞINA YAŞAYAMAYAN BİR VİRÜS İNSANLIĞI TEHDİT ETTİ



Koca, bugün tüm insanlığı tehdit eden Kovid-19’un insanlığın kendini güçlü hissettiği bir dönemde ortaya çıktığına işaret ederek, şöyle devam etti: "İnsanlık eriştiği teknolojik güçle her şeyi kontrol edebilir, her yere erişebilir olduğu fikrine kapılmışken, en ileri teknolojiyle bile görüntülenmesi çok zor olan, kendi başına hayatiyetini bile sürdüremeyen bir varlık, insanlığı tehdit eder hal aldı. Tüm dünya olarak, bilgi birikimimizle, eriştiğimiz teknoloji imkanlarıyla bu basit varlığa karşı topyekün bir savaş veriyoruz. Küreselleşen dünyadaki hareketliliğin engellenemeyişi belki de en büyük dezavantajımız. En büyük avantajımız ise eriştiğimiz tıbbi teknoloji ile bilişim ve iletişim altyapısıdır."



Türkiye'nin Kovid-19 vakalarının sahada tespiti, evlerde takibi, ilaçlarının evlere kadar bırakılması, sağlık durumlarında değişiklik olanların hastaneye nakillerinin yapılması gibi konularda dünyaya örnek olduğunu söyleyen Koca, “Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin oluşturduğu bilgilerin merkezden izlenebilmesi sayesinde neredeyse her hastanın seyri tek tek izlenebilmiştir. Pandeminin geniş bölgelerdeki haritalardan bireysel adreslere kadar takibi ve risk analizlerinin yapılabilmesi bilişim teknolojilerinin sağlık alanında kullanımıyla mümkün olabilmiştir" dedi.



BİR ÇOK ÜLKENİN SADECE HAYAL EDEBİLECEĞİ DURUMDAYIZ



Yerli pek çok sağlık yazılımına sahip bir ülke olmakla övündüklerine de işaret eden Koca, sağlık alanında ulusal çapta, Türkiye'nin büyüklük ve nüfusuna sahip pek çok ülkenin ancak hayal edebileceği bir dijital ortam oluşturduklarını aktardı. Hastaneleri, bilgi sistemlerinden sadece idari ve mali amaçlar için değil, sağlık hizmet kalitesini artırmak için yararlanır hale getirdiklerini belirten Koca, bu düzeyi ölçmek için Bakanlık olarak HIMSS'in EMRAM ve O-EMRAM gibi modellerini kullanmayı tercih ettiklerini anlattı.



180 dijital hastane



Koca, konuşmasını şöyle tamamladı: "HIMSS EMRAM kriterlerine göre seviye 6 hastane sayımız 177, seviye 7 (tam dijital) hastane sayımız 3'e ulaşmıştır. Ayrıca ağız diş sağlığı hastanelerimizden 10'u EMRAM-O seviye 6, 3'ü ise seviye 7 olarak belgelendirilmiştir. Türkiye, ABD'den sonra dünyada en çok dijital hastaneye sahip olan ülke konumundadır. Sadece sağlık alanında değil, tüm geleceğimiz bilişim alanında gerçekleştireceğimiz başarılarla şekillenecektir. Bu fuarın yapacağı katkının önemine ve hayırlı olacağına inanıyorum. Önümüzdeki yıl hepinizi Avrupa ve Asya'nın köprüsü olan ülkemizde ağırlayarak gönül köprülerimizi yüz yüze tazelemeyi temenni ediyorum."