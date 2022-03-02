Bakan Koca bizzat duyurdu! Dördüncü doz aşı yapılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı"nın ardından kameraların karşısına geçerek alınan yeni kararları duyurdu.

Bakan Koca, dördüncü doz aşı uygulamasının yapılıp yapılmayacağıyla ilgili de önemli bilgiler paylaştı.

Sahaya verilen TURKOVAC aşısı sayısının 1 milyonu aştığını belirten Koca şunları söyledi:

"Azerbeycan'da da TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları haftaya başlamış olacak. TURKOVAC'ı bildiğnizi gibi geçen hafta bütün hastanelerimizde uygulamaya daha yeni başladık. Gelecek haftadan itibarende aile hekimleri dahil bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz."

Dördüncü doz uygulaması olacak mı?

Yerli aşı TURKOVAC'ın klinik çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bakan Koca şöyle devam etti:

"Genelde hem Sinovac, hem BioNTech, hem de TURKOVAC'ta tedarikte hiçbir problem yok. Fakat giderek Sinovac tercihinin TURKOVAC nedeniyle azaldığını gözlemliyoruz. Şu an dördüncü doz ile ilgili bilim kurulunun bir kararı olmadı ama dördüncü doz uygulaması gerekecekse daha çok riskli, bağışıklığı baskınlanmış kişiler için düşünülebilir."