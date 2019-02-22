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Bakan Koca: "Avrupa’daki grip salgını Türkiye’yi etkilemedi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa ülkelerinde binlerce kişinin ölümüne neden olan grip salgınının Türkiye’yi etkilemediğini belirterek, "Bugünlerde grip hastası sayısı yüzde 20 azaldı" dedi.

22 Şubat 2019 Cuma 13:01
Bakan Koca: "Avrupa’daki grip salgını Türkiye’yi etkilemedi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa ülkelerinde binlerce kişinin ölümüne neden olan grip salgınının Türkiye’yi etkilemediğini belirterek, "Bugünlerde grip hastası sayısı yüzde 20 azaldı" dedi.


Bakan Koca, Mersin’de yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinde binlerce kişinin ölümüne yol açan grip salgınıyla ilgili benzer bir durumun Türkiye’de olmadığını belirterek, "Biz de medyada yer alan haberleri görüyoruz. Fransa’dan resmi bir açıklama. Ama gördüğümüz kadarıyla salgın var. Özellikle 75 yaş üzeri insanları etkiliyor" dedi.


Türkiye’de gribin özellikle kasım ve şubat ayları arasında mevsimsel olarak seyrettiğini, domuz gribi gibi salgınların artık görülmediğini ifade eden Bakan Koca, "Hatta Avrupa’daki ülkelerde grip artarken, bugünlerde Türkiye’de grip hastası sayısı yüzde 20 azaldı" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:01
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