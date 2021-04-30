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Gündem Bakan Koca açıladı! Sözlerini tutmadılar: Çin, Türkiye'nin aşılarını kendi vatandaşına yaptı
Gündem

Bakan Koca açıladı! Sözlerini tutmadılar: Çin, Türkiye'nin aşılarını kendi vatandaşına yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek aşılarla ilgili, "100 milyon doz aşının gelmesi gerekiyordu. Ancak üreten ülke kendi vatandaşlarına öncelik verdiği için söz verilen miktar gelmemiş oldu." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 20:57:00 -
Bakan Koca açıladı! Sözlerini tutmadılar: Çin, Türkiye'nin aşılarını kendi vatandaşına yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanmanın ilk gününde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nde yaptığı durum değerlendirmesi sonrası basın açıklamasında bulundu.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucu ülkedeki aşı tedariğine değinen Bakan Koca, 100 milyon doz Sinovac aşısının Çin'in kendi vatandaşlarına öncelik verdiği için bize gelmediğini belirtti:

"Sinovac aşısının 100 milyon dozu gelmedi"

"Sinovac aşısını yapılan sözleşme ile erken dönemde, nisan ayı sonu itibarıyla 100 milyon doz aşının gelmesi gerekiyordu. Ancak üreten ülke kendi vatandaşlarına öncelik verdiği için söz verilen miktar gelmemiş oldu. Ancak olumlu gelişmelerle, sevkiyatın önümüzdeki günler yeniden başlayabileceğini söylemek istiyorum.

"Şu an elimizde 6 milyon doz aşımız var"

Şu an Sinovac ve BioNTech olmak üzere 6 milyon doz aşımız var. Mayıs'ta 1 milyon doz daha Biontech gelmesini bekliyoruz."

 

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