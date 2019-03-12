Bakan Fahrettin Koca: Sağlık vadisi yapmak istiyoruz
Hacettepe, ODTÜ, Bilkent ve Şehir Hastane'sinin olduğu ve Halk Sağlığı ve benzeri laboratuvarların bulunduğu lokasyonu daha da genişleterek sağlık vadisi yapmak istediklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Arazi konusunda adımlar atıldı" dedi.12 Mart 2019 Salı 12:09
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hacettepe, ODTÜ, Bilkent ve Şehir Hastane'sinin olduğu ve Halk Sağlığı ve benzeri laboratuvarların bulunduğu bu lokasyonu daha da genişleterek burayı bir sağlık vadisi yapmak istiyoruz. Bununla ilgili arazi konusunda adımlar atıldı" dedi.
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