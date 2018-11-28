Bakan Koca, AA Editör Masası'na konuk olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak28 Kasım 2018 Çarşamba 16:34
ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Koca, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Koca'nın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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