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Bakan Koca, AA Editör Masası'na konuk olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:34
Bakan Koca, AA Editör Masası'na konuk olacak

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Koca, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Koca'nın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:34
  1. AA Editör Masası
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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