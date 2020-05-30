Bakan Koca 65 yaş üstüne 'maske' uyarısı yaptı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda maske kullanmak ve sosyal mesafeyi korumak da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile. Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler" ifadesinde bulundu.