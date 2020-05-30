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Korona Virüs

Bakan Koca 65 yaş üstüne 'maske' uyarısı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın sokağa çıkacak 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 15:10:00 -
Bakan Koca 65 yaş üstüne 'maske' uyarısı yaptı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda maske kullanmak ve sosyal mesafeyi korumak da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile. Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler" ifadesinde bulundu.

 

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