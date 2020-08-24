  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Bakan Koca 24 Ağustos koronavirüs verileri açıkladı! Vakalarda korkutan artış
Korona Virüs

Bakan Koca 24 Ağustos koronavirüs verileri açıkladı! Vakalarda korkutan artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu paylaştı. Son 24 saate 18 kişi hayatını kaybederken 1443 kişi hastalığa yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 19:53:00 -
Bakan Koca 24 Ağustos koronavirüs verileri açıkladı! Vakalarda korkutan artış

 yeniakit.com.tr 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Ağustos koronavirüs verilerini paylaştı. 

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Fahrettin Koca, yükselen vaka artışına dikkat çekti. Bugünkü hasta sayısının 1443 bulması dikkat çekerken Bakan Koca, "Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir" uyarısında bulundu.

Vaka sayısında korkutan artış

Son 24 saatteki verilere göre, can kaybı 18 olurken hasta sayısı ise 1443 oldu. Toplam hasta sayısı 259 bin 692'ye yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 139 olduğu belirtildi. Ağır hasta sayısının ise 796 olduğu bildirildi.

Ayrıca son 24 saatte 95 bin 943 test yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Giresun’a giden Bakan Murat Kurum'un ekibinden kötü haber!
Gündem

Giresun’a giden Bakan Murat Kurum'un ekibinden kötü haber!

Giresun’daki el felaketi dolayısıyla bölgede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koruma ekibinin Çorum'da kaza yaptığı öğrenil..
Fatih Portakal'dan flaş Fox TV kararı
Medya

Fatih Portakal'dan flaş Fox TV kararı

Amerikan sermayeli Fox TV'e hafta içi her akşam saat 19:00'da haber bültenini sunan Fatih Portakal'ın FOX Tv'yi bıraktığı iddia edildi...
Hafter tarafından akılalmaz Türkiye açıklaması!
Dünya

Hafter tarafından akılalmaz Türkiye açıklaması!

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı sözde ordunun sözcüsü Ahmed Mismari, ateşkesin sağlanmasın ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin saldırı ha..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı