Bakan Koca 24 Ağustos koronavirüs verileri açıkladı! Vakalarda korkutan artış
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu paylaştı. Son 24 saate 18 kişi hayatını kaybederken 1443 kişi hastalığa yakalandı.
yeniakit.com.tr
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Ağustos koronavirüs verilerini paylaştı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Fahrettin Koca, yükselen vaka artışına dikkat çekti. Bugünkü hasta sayısının 1443 bulması dikkat çekerken Bakan Koca, "Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir" uyarısında bulundu.
Vaka sayısında korkutan artış
Son 24 saatteki verilere göre, can kaybı 18 olurken hasta sayısı ise 1443 oldu. Toplam hasta sayısı 259 bin 692'ye yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 139 olduğu belirtildi. Ağır hasta sayısının ise 796 olduğu bildirildi.
Ayrıca son 24 saatte 95 bin 943 test yapıldı.