  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Bakan Koca: 100 binden fazla karantina kaçağı var
Korona Virüs

Bakan Koca: 100 binden fazla karantina kaçağı var

Vurdumduymaz vatandaşların skandal tavırları koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor. Hastalığın Çin’de yayılmaya başladığı ilk günden itibaren özverili çalışmasıyla dünyanın takdirini toplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm uğraşlara rağmen 100 binden fazla vatandaşın karantina kaçağı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 09:35:00 -
Bakan Koca: 100 binden fazla karantina kaçağı var

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Çin’de yayılmaya başladıktan hemen sonra Türkiye sınırlarda aldığı güvenlik tedbirleriyle dünyanın takdirini topladı. Özellikle Avrupa ülkeleri virüsten kırılırken, Türkiye vaka ve ölüm sayısının düşüklüğüyle dikkat çekti. Önlemler konusunda hızlı davranarak Türkiye’nin hastalıktan en az hasarla etkilenmesini sağlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirlenen tedbirlere harfi harfine uyulması konusunda ilk günden bu yana vatandaşları uyarıyor. Buna rağmen bazı vatandaşların skandal tutumları, hastalığın yayılmasına neden oluyor.

100 binden fazla kaçak var

Sabah’a konuşan Bakan Fahrettin Koca, karantinada olması gereken çok sayıda insanın kaçak olduğunu söyledi. “Şu an 100 bini aşkın kişi evde izole olması gerekirken şehirler arası seyahate çıkıyor” diyen Bakan Koca, otobüs yolculuğunda HES kodu takibi yapılacağını, kaçak olduğu belirlenen kişilerin yurtlarda karantina altına alınacağını masraflarını da hastanın kendisinin karşılayacağını söyledi. Koca, “Evde izole olmuyorsan seni yurda alır ve parasını tahsil ederim uygulaması”nın başladığını duyurdu.

Eylül sonuna doğru İstanbul’da artış bekleniyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memleketlerinden İstanbul’a dönen vatandaşlar nedeniyle metropoldeki vakalarda artış yaşanacağı iddialarına da değindi. Koca, Eylül sonlarına doğru yoğunluğun artacağını öngördüklerini söyledi. Bakan Koca, “Nitekim, İstanbul'da geçen haftaya göre yüzde 32 vaka artışı var” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Solak Uğur Dündar ile İlker Başbuğ arasında Türkiye-Yunanistan görüşmesi! ‘6 büyük Avrupa Devleti'nin aldığı kararla…’
Gündem

Solak Uğur Dündar ile İlker Başbuğ arasında Türkiye-Yunanistan görüşmesi! ‘6 büyük Avrupa Devleti'nin aldığı kararla…’

Solak Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, Emekli Orgeneral İlker Başbuğ’a sorular sordu. Başbuğ, ‘Ege'nin kuzeydoğusundaki adalar biliyorsunu..
Cumhurbaşkanı Erdoğan küstah Macron'a cevap verdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan küstah Macron'a cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sosyal med..
TikTok rezaletine suç duyurusu! Camide yaptıkları isyan ettirdi
Gündem

TikTok rezaletine suç duyurusu! Camide yaptıkları isyan ettirdi

Çin merkezli uygulama TikTok'ta cami görevlilerinden izin almadan camiye girip cübbe ve sarık giyen kadının çektiği rezalet video ile ilgili..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı