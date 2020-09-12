Bakan Koca: 100 binden fazla karantina kaçağı var

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Çin’de yayılmaya başladıktan hemen sonra Türkiye sınırlarda aldığı güvenlik tedbirleriyle dünyanın takdirini topladı. Özellikle Avrupa ülkeleri virüsten kırılırken, Türkiye vaka ve ölüm sayısının düşüklüğüyle dikkat çekti. Önlemler konusunda hızlı davranarak Türkiye’nin hastalıktan en az hasarla etkilenmesini sağlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirlenen tedbirlere harfi harfine uyulması konusunda ilk günden bu yana vatandaşları uyarıyor. Buna rağmen bazı vatandaşların skandal tutumları, hastalığın yayılmasına neden oluyor.

100 binden fazla kaçak var

Sabah’a konuşan Bakan Fahrettin Koca, karantinada olması gereken çok sayıda insanın kaçak olduğunu söyledi. “Şu an 100 bini aşkın kişi evde izole olması gerekirken şehirler arası seyahate çıkıyor” diyen Bakan Koca, otobüs yolculuğunda HES kodu takibi yapılacağını, kaçak olduğu belirlenen kişilerin yurtlarda karantina altına alınacağını masraflarını da hastanın kendisinin karşılayacağını söyledi. Koca, “Evde izole olmuyorsan seni yurda alır ve parasını tahsil ederim uygulaması”nın başladığını duyurdu.

Eylül sonuna doğru İstanbul’da artış bekleniyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memleketlerinden İstanbul’a dönen vatandaşlar nedeniyle metropoldeki vakalarda artış yaşanacağı iddialarına da değindi. Koca, Eylül sonlarına doğru yoğunluğun artacağını öngördüklerini söyledi. Bakan Koca, “Nitekim, İstanbul'da geçen haftaya göre yüzde 32 vaka artışı var” diye konuştu.