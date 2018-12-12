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Bakan Kasapoğlu'ndan Yüzme Milli Takımı'na kutlama

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:14
Bakan Kasapoğlu'ndan Yüzme Milli Takımı'na kutlama


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 4x100 metre serbest finalinde yarışan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli takımımız, bizleri gelecek adına mutlu eden değerli bir dereceye imza attı. Türk yüzme tarihinde şampiyonanın kadınlar takım kategorisinde ilk kez finale çıkan millilerimiz, 4x100 metre serbestte büyükler Türkiye rekoru kırarak yarışı 8. sırada tamamladı. Genç sporcu kardeşlerimizin bu başarısının, gelecekte kazanacakları madalyaların bir işaret fişeği olmasını temenni ediyorum. Türkiye'de yüzme branşının gelişmesi adına gerçekleştirdiğimiz proje ve çalışmaların gelecekte çok daha önemli başarılara dönüşeceğine yürekten inanıyor, bu önemli başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:14
  1. 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. tebrik

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