0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu’ndan Uşaklılara stadyum ve yüzme havuzu müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi etkinliğe katılmak için Uşak’a geldi.

01 Mart 2019 Cuma 15:40
Bakan Kasapoğlu’ndan Uşaklılara stadyum ve yüzme havuzu müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi etkinliğe katılmak için Uşak’a geldi. Programı kapsamında vatandaşlara seslenen Bakan Kasapoğlu, stadyum müjdesi vererek, “Uşak stadyumu, projesiyle ilgili çalışmalar bitmek üzere en kısa zamanda onun temelini ve inşasını başlatacağız” dedi.


Programına Mende Pazarı esnafını ziyaret ederek başlayan Bakan Kasapoğlu, ardından Karaağaç seçim koordinasyon bürosunun açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, Uşaklılara yeni stadyum ve iki yüzme havuzu müjdesi verdi. Uşak’tan 31 Mart seçimlerinde destek isteyen Bakan Kasapoğlu, ilkler şehri Uşak’ın her zaman davasına sahip çıktığını, AK Parti’yle birlikte omuz omuza durduğunu söyledi. Bundan sonraki süreçte tüm imkanlarıyla Uşak’ın çocukları, gençleri, kadınları, erkekleri için hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Kasapoğlu, “Biliyorsunuz 31 Mart seçimleri önemli bir seçim, Mehmet Çakın kardeşimiz sizlerin destekleriyle belediyemizde bizlerle birlikte olacak inşallah ve inşallah Uşak’taki hizmet kervanını gönül belediyeciliği anlayışıyla daha yükseklere daha yukarılara sizlerin destekleriyle, dualarıyla taşıyacak” dedi.



“Uşak stadyumu projesiyle ilgili çalışmalar bitmek üzere”


Spor bakanlığı olarak hem gençlerin hem kendini genç hisseden herkesin her daim tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Biliyorsunuz bugüne kadar gerek gençlerimizle gerek eğitimle gerekse sporla ilgili pek çok yatırım yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bunlardan bir tanesi Uşak stadyumu, projesiyle ilgili çalışmalar bitmek üzere en kısa zamanda onun temelini ve inşasını başlatacağız. Şimdiden Uşak’ımızın gençlerine sporuna yarınlarına hayırlı uğurlu olsun diyorum.”



Uşak’a 2 yüzme havuzu daha yapılacak


Uşak’ta sadece futbol alanında yatırım yapmadıklarını, birçok spor dalında faaliyetlerinin olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu yüzme bilmeyen kalmasın projesi kampanyası kapsamında Uşak’a çok güzel bir yüzme havuzu kazandırdıklarını dile getirdi. Bununla yetinmeyeceklerini belirten Bakan Kasapoğlu, Uşak’a bu nitelikte iki havuz daha kazandıracaklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu gençleri ve aileleri daha fazla spor yapmaya davet etti.


Uşak’ın ’Çılgın Davulcu’ lakaplı müzisyeni Erkan Karagöz de Bakan Kasapoğlu’na Uşak’ta bir sürpriz yaptı. Karagöz esnaf ziyareti yapan Bakan Kasapoğlu’na 6 davulu aynı anda çalarak destek verdi. Bakan Kasapoğlu bir süre sohbet ettiği müzisyene meslek hayatında başarılar diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ’nün firari yurt müdürü yakalandı
    1. FETÖ’nün firari yurt müdürü yakalandı
    2. Bu fuar Türkiye turuna çıkarıyor
    3. Tahir Akan: "İsveç’te İslamafobinin..
    4. Öncüpınar Gümrük Kapısı direkt..
    5. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri..
    6. Doktoru darp eden zanlının daha önce..
    7. Urganlı’nın Deposunda tadilat..
    8. Döşemealtı’nda Muhittin Böcek coşkusu
    9. Ambulans şoförüne yol vermeyen..
    10. Sarıgöl’de zeytin budama eğitimi
    11. Garanti Bankası'nın yürüttüğü BBVA..
    12. Afrin şehidine şehadet yıldönümünde..
    13. ERÜ Rektörü Çalış, Türkiye’den İlk..
    14. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr Ali..
    15. MTSO akademi, sertifikalı dış ticaret..
    16. DEAŞ tarafından öldürülen 50 Ezidi..
    17. Okullarda meydana gelen olay..
    18. Kudüs ve Mescid-i Aksa Derneği Başkan..
    19. Rus ve Amerikan savaş gemileri..
    20. Başkan Memduh Büyükkılıç:
    21. Sungurlu Kent parkın elektrik..
    22. Disiplin sevkleri açıklandı
    23. Polisi darp eden tutuklu sanık ilk..
    24. CHP'li Özkan: Evimize ekmek götürmek..
    25. Dağa terk edilen yaşlı eşeğe sahip çıktı
    26. Malatya Ticaret Borsası
    27. Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı!
    28. Neymar'dan Başakşehirli yıldıza övgü:..
    29. Binali Yıldırım açıkladı! Metrobüs..
    30. Beşiktaş kafilesi Kayseri’de
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var