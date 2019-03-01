Bakan Kasapoğlu’ndan Uşaklılara stadyum ve yüzme havuzu müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi etkinliğe katılmak için Uşak’a geldi. Programı kapsamında vatandaşlara seslenen Bakan Kasapoğlu, stadyum müjdesi vererek, “Uşak stadyumu, projesiyle ilgili çalışmalar bitmek üzere en kısa zamanda onun temelini ve inşasını başlatacağız” dedi.

Programına Mende Pazarı esnafını ziyaret ederek başlayan Bakan Kasapoğlu, ardından Karaağaç seçim koordinasyon bürosunun açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, Uşaklılara yeni stadyum ve iki yüzme havuzu müjdesi verdi. Uşak’tan 31 Mart seçimlerinde destek isteyen Bakan Kasapoğlu, ilkler şehri Uşak’ın her zaman davasına sahip çıktığını, AK Parti’yle birlikte omuz omuza durduğunu söyledi. Bundan sonraki süreçte tüm imkanlarıyla Uşak’ın çocukları, gençleri, kadınları, erkekleri için hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Kasapoğlu, “Biliyorsunuz 31 Mart seçimleri önemli bir seçim, Mehmet Çakın kardeşimiz sizlerin destekleriyle belediyemizde bizlerle birlikte olacak inşallah ve inşallah Uşak’taki hizmet kervanını gönül belediyeciliği anlayışıyla daha yükseklere daha yukarılara sizlerin destekleriyle, dualarıyla taşıyacak” dedi.

“Uşak stadyumu projesiyle ilgili çalışmalar bitmek üzere”

Spor bakanlığı olarak hem gençlerin hem kendini genç hisseden herkesin her daim tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biliyorsunuz bugüne kadar gerek gençlerimizle gerek eğitimle gerekse sporla ilgili pek çok yatırım yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bunlardan bir tanesi Uşak stadyumu, projesiyle ilgili çalışmalar bitmek üzere en kısa zamanda onun temelini ve inşasını başlatacağız. Şimdiden Uşak’ımızın gençlerine sporuna yarınlarına hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

Uşak’a 2 yüzme havuzu daha yapılacak

Uşak’ta sadece futbol alanında yatırım yapmadıklarını, birçok spor dalında faaliyetlerinin olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu yüzme bilmeyen kalmasın projesi kampanyası kapsamında Uşak’a çok güzel bir yüzme havuzu kazandırdıklarını dile getirdi. Bununla yetinmeyeceklerini belirten Bakan Kasapoğlu, Uşak’a bu nitelikte iki havuz daha kazandıracaklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu gençleri ve aileleri daha fazla spor yapmaya davet etti.

Uşak’ın ’Çılgın Davulcu’ lakaplı müzisyeni Erkan Karagöz de Bakan Kasapoğlu’na Uşak’ta bir sürpriz yaptı. Karagöz esnaf ziyareti yapan Bakan Kasapoğlu’na 6 davulu aynı anda çalarak destek verdi. Bakan Kasapoğlu bir süre sohbet ettiği müzisyene meslek hayatında başarılar diledi.