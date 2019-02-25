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Bakan Kasapoğlu’ndan sürpriz öğrenci evi ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:44
Bakan Kasapoğlu’ndan sürpriz öğrenci evi ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Pazar günü Ankara’daki mesaisini sürpriz bir şekilde sonlandırdı. Bakan Kasapoğlu, Etlik semtinde üniversite öğrencilerinin evine konuk oldu.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara’da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sonrasında sürpriz bir şekilde Etlik semtinde oturan üniversite öğrencilerinin evine misafir oldu.


Öğrencilere götürdüğü baklavayı ikram eden Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle yaptığı çay sohbetinde, öğrencilik yıllarındaki hatıralarını paylaştı.


Bakan Kasapoğlu’nun öğrenci evi ziyaretinde renkli anlar da yaşandı. Öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Bakan Kasapoğlu’na müzik eğitimi alan bir genç ney üfleyerek ‘Bir Kızıl Goncaya Benzer’ isimli şarkıyı çaldı. Şarkıya eşlik eden Kasapoğlu, öğrencilerin spor ve sanata daha çok vakit ayırmalarını istedi.


Öğrencileri bakanlığa davet eden Kasapoğlu, yaklaşık 45 dakika kaldığı evden ayrılışında da öğrencilere eşofman takımı, satranç takımı ve kitap hediye etti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:44
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