Bakan Kasapoğlu'ndan Şükrü Birand için taziye mesajı



İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçeli eski milli futbolcu Şükrü Birand'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türk futboluna büyük hizmetlerde bulunmuş Fenerbahçe ve milli takımın efsane isimlerinden Şükrü Birand'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. 75 yaşında hayatını kaybeden merhum Şükrü Birand'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, başta Fenerbahçe camiası olmak üzere tüm spor ailesine başsağlığı diliyorum."



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