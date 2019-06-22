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Bakan Kasapoğlu'ndan sporcu köyüne ziyaret

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2. Avrupa Oyunları'nın düzenlendiği Belarus'ta milli takım sporcularıyla buluştu- Bakan Kasapoğlu:"Sporcularımızın burada kazanacakları başarılar, edinecekleri tecrübeler, hem ülkemizin sportif geleceği hem de gençlerimizin yarınları adına ışık saçmaya, ümit aşılamaya devam edecektir"

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:59
Bakan Kasapoğlu'ndan sporcu köyüne ziyaret


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2. Avrupa Oyunları'nın düzenlendiği Belarus'un başkenti Minsk'te milli takım kafilesinin konakladığı sporcu köyünü ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, milli sporcularla bir araya gelen ve onlarla sohbet eden Kasapoğlu, başarı dilediğinde bulundu.


- Kasapoğlu: "Sporcuların heyecanını paylaşma imkanı bulduk"


Ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, sporcuların morallerinin yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Sporcuların dün itibarıyla müsabakalara başladığına dikkati çeken Kasapoğlu, "Güzel bir açılış töreni izledik. Oyunlar köyünde sporcularımızla bir araya geldik. Sporcuların heyecanını paylaşma imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları sürecinde güzel bir motivasyonla Minsk'ten ayrılacaklarına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Minsk 2019'da, tıpkı 4 yıl önce Bakü'de düzenlenen Avrupa Oyunları'nda olduğu gibi daha ileri noktaya götürdüğümüz başarı çizgisiyle, yarınlarımız adına ümitlerimizin artacağı inancındayım. Sporcularımızın burada kazanacakları başarılar, edinecekleri tecrübeler, hem ülkemizin sportif geleceği hem de gençlerimizin yarınları adına ışık saçmaya, ümit aşılamaya devam edecektir. Gerek büyükelçiliğimiz, gerekse de bakanlığımız ekibiyle birlikte sporcularımızla beraber olacağız. Tüm sporcularımıza başarı diliyor ve Allah yardımcıları olsun diyorum."


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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 15:59
  1. 2. Avrupa Oyunları
  2. Belarus
  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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