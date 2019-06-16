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Bakan Kasapoğlu'ndan Silivri'ye yüzme havuzu müjdesi

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Silivri'de denizle iç içesiniz ama madem burada havuzunuz yok, inşallah ilk fırsatta yarı olimpik havuzunuzun Silivri'ye hayırlı olması müjdesini sizinle paylaşmak istiyorum"- "Sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'yi dolaştım, en ücra köylere kadar Binali Başkanımızın imzası var. Onunla gurur duyuyoruz, karşısındaki adaya baktığınızda, ikisinin ortaya koyduklarına baktığınızda dağlar kadar fark var"

16 Haziran 2019 Pazar 15:57
Bakan Kasapoğlu'ndan Silivri'ye yüzme havuzu müjdesi


İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Silivri'de amatör spor kulüplerinin yönetici, antrenör ve sporcularıyla bir araya geldi.

Silivri Belediyesi Yaşar Kemal Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, kulüp yöneticileri ve davetliler katıldı.

Amatör spor kulüplerinin yönetici ve sporcularının sorunlarını dinleyen Bakan Kasapoğlu, Silivri'ye kapalı yüzme havuzu yapılacağının müjdesini de verdi.

Belediye Başkanı ve halktan gelen havuz talebine yanıt veren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Silivri'de denizle iç içesiniz ama madem burada havuzunuz yok, inşallah ilk fırsatta yarı olimpik havuzunuzun Silivri'ye hayırlı olması müjdesini sizinle paylaşmak istiyorum. Spor, Silivri için önemli, eksikler var, ilk olarak havuzun 2 ay içerisinde gerekli prosedürlerini tamamlayarak başlayacağız. Kadınların öncelikli kullanacağı şekilde havuzunuz hizmete girecek." sözleriyle havuz müjdesini açıkladı.

23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin önemine de vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Hem belediyemizin iş birliği hem de inşallah seçimden sonra Binali Başkanımız ve Bakanlığımızla birlikte Silivri'de sporun çıtasını daha yukarıya taşıma gayreti içinde olacağız ve inşallah tüm eksiklikleri el birliğiyle tamamlayıp, Silivri'den pek çok şampiyon sporcu çıkaracağız. Önemli bir seçim var. Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyesi ve Bakanlığımız iş birliği gerçekleştiği takdirde pek çok eksiği daha hızlı giderme imkanı var.

Hepiniz Binali Başkanımızı tanıyorsunuz, sadece İstanbul'u değil, tüm Türkiye'yi dolaştım, en ücra köylere kadar Binali Başkanımızın imzası var. Onunla gurur duyuyoruz, karşısındaki adaya baktığınızda, ikisinin ortaya koyduklarına baktığınızda dağlar kadar fark var. Ben Silivri'nin, İstanbul'un bu şansı çok iyi değerlendireceğine inanıyorum.

Marmaray, 3. köprü, İstanbul Havalimanı gibi pek çok icraatı bir kenara koyduğunuzda, CHP adayının yalnızca sözleri... Son zamanlarda sözleri de maalesef iyice üzmeye başladı. Özellikle Ordu'da ortaya koyduğu ifadeler... Aradaki farkı sizler takdir edeceksiniz. İnşallah 23 Haziran'da İstanbul'un çıtasını her alanda yukarıya taşıma noktasında Silivri'nin güçlü desteğini bekliyoruz. Binali Başkanımızı Silivri'nin yarınları için seçeceksiniz, biz de sizlere her alanda en güzel hizmeti sunmanın çabası ve gayreti içerisinde olacağız."

Sporcu zihniyeti ile kendisini geleceğe hazırlayan gençlerin, pek çok alanda başarılı olduklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın büyükşehir belediye başkanlığı döneminden bu yana spora ve sporcuya verdiği destek apaçık ortada. Özellikle son 17 yılda ortaya konan sportif yatırımlar devasa boyutta, inşallah bundan sonraki süreçte eksik noktaları tamamlayarak, her yaştan insanımızı sporla buluşturarak inşallah sporu yaygınlaştıracağız ve başarılı sporcular yetiştireceğiz. Geçen hafta Konya'daydım. Milli takımımız Konya'da destan yazdı ve tarihinde ilk defa Fransa'yı yendi. Demek ki sporda atılan adımlar meyvesini vermeye başladı." şeklinde konuştu.

"Sporu sadece futboldan ibaret saymıyoruz, her branşta sporcu yetiştireceğiz." diyen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Belediye Başkanımıza bu konudaki duyarlılığı nedeniyle teşekkür ediyorum. Spor kulüplerimiz, en önemli partnerlerimiz. El birliği ile inşallah Silivri'nin yarınlarına hizmet etmek için sözümüzü veriyorum." ifadelerini kullandı.

Program, Bakan Kasapoğlu'na günün anlamı sebebiyle verilen plaket ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 15:57
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  2. Gençlik ve Spor Bakanı
  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  5. Silivri

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