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Bakan Kasapoğlu'ndan Şeref Has için taziye mesajı

13 Haziran 2019 Perşembe 18:22
Bakan Kasapoğlu'ndan Şeref Has için taziye mesajı

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporu ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şeref Has'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk futboluna ve Fenerbahçe’ye yıllarca hizmet etmiş Şeref Has'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Fenerbahçe ve Milli Takım’da büyük hizmetlerde bulunmuş merhum Şeref Has'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve başta Fenerbahçe camiası olmak üzere tüm futbol ailesine başsağlığı diliyorum."

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:22
  1. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. Şeref Has

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