Bakan Kasapoğlu'ndan özel sporculara kutlama





İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından İsviçre'de düzenlenen IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda madalya elde eden milli sporcular Havva Elmalı, Fatma Damla Altın ve Sevim Demircan'ı tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"İsviçre'nin Notvil kentinde süren Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde T11 kategorisi 800 metre yarışında 2,44'lük derecesiyle dünya şampiyonu olan Havva Elmalı, T20 kategorisi uzun atlamada 5,02 metrelik derecesiyle dünya ikincisi olan Fatma Damla Altın ve T20 kategorisi 400 metrede 64,79'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi olan Sevim Demircan'ı tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek olan tüm sporcularımıza da başarılar diliyorum."