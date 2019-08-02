Bakan Kasapoğlu'ndan özel sporcu Muhsine Gezer'e kutlama

Bakan Kasapoğlu'ndan özel sporcu Muhsine Gezer'e kutlama02 Ağustos 2019 Cuma 16:29
ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan özel sporcu Muhsine Gezer'i yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şunları kaydetti:
"İsviçre'de düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'ndan güzel haberler gelmeye devam ediyor. 17 yaş altı kategorisi 400 metre yarışında 62.23'lük derecesiyle dünya şampiyonu olan Muhsine Gezer'i kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."
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