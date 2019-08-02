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Bakan Kasapoğlu'ndan özel sporcu Muhsine Gezer'e kutlama

02 Ağustos 2019 Cuma 16:29
Bakan Kasapoğlu'ndan özel sporcu Muhsine Gezer'e kutlama


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan özel sporcu Muhsine Gezer'i yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şunları kaydetti:

"İsviçre'de düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'ndan güzel haberler gelmeye devam ediyor. 17 yaş altı kategorisi 400 metre yarışında 62.23'lük derecesiyle dünya şampiyonu olan Muhsine Gezer'i kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."​

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:29
  1. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  2. muhsine gezer
  3. Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası

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