Bakan Kasapoğlu'ndan Oğuz Türker'e tebrik



İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından İsviçre'de düzenlenen Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Oğuz Türker'i tebrik etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi: "İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda, T20 kategorisi 1500 metre yarışında altın madalya kazanan Oğuz Türker'i yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek bizlere büyük bir mutluluk yaşatan milli sporcumuza önümüzdeki organizasyonlarda başarılar diliyorum. Bu değerli başarının elde edilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.